ДБР знайшло докази зради відомого колаборанта з команди Сальдо, який здавав українців та дякував за «руський мир»

Працівники ДБР разом з Херсонською обласною прокуратурою під час обшуків знайшли документи, що стануть неспростовними доказами у суді проти ексзаступника міського голови Херсона, який перейшов на бік ворога.

Після російського вторгнення чоловік обійняв посаду так званого «заступника військово-цивільної адміністрації області» у незаконно створеному окупаційному органі на чолі з відомим зрадником та колаборантом Сальдо. Він став місцевим ідеологом окупантів та регулярно звітував перед кураторами за виконану роботу.

У ході слідчих дій за місцем проживання та роботи зловмисника ДБР виявило довідку, де посадовець бідкається щодо засилля патріотично налаштованих українців серед посадовців Херсонщини. Він також звітує про «звільнення» та «прийняття на роботу» людей, створення окупаційної пенсійної системи, виплати грошей та організацію роботи пошти – «крепкий оккупационный хозяйственник».

Крім того, ДБР вилучила документи щодо організації пропагандистських заходів, сценарії урочистостей до дня перемоги та дня росії, символіку рф, георгіївські стрічки, радянські символи.

Колишній посадовець у своїх зверненнях постійно дякував рф за визволення та агітував своїх земляків до участі у фейковому референдумі.

Наразі вирішується питання про заочне повідомлення йому про підозру та оголошення у розшук.

ДБР встановлено, що він працював на ворога разом з ще одним колишнім заступником мера Херсону, який брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством.

Цього посадовця вже затримало ДБР та він наразі перебуває у СІЗО.

Державне бюро розслідувань