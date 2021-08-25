Дело ПриватБанка: суд в США отказал Коломойскому и Ко в прекращении рассмотрения

Канцлерский Суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

«23 августа 2021 года Канцлерский Суд (судья Слайтс (Judge Slights) отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы рассматриваться судами Украины (forum non conveniens)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела № 2019-0377-JRS по гражданскому иску АО КБ «ПриватБанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о, среди прочего, взыскании убытков, причиненными ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года.

«Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США. По словам Суда, этот приказ является «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства». Одновременно, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу», — говорится в сообщении.

ПриватБанк информирует, что рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело к судебному заседанию по существу.

В мае 2019 ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому.

В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.