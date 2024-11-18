Депутат сільради самовільно зайняв декілька земельних ділянок та підробив договір на право користування ними

60-річному підозрюваному, який очолює фермерське господарство у Тульчинському районі, інкримінують вчинення відразу двох злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Своїми протиправними діями він завдав шкоди державі у розмір майже два з половиною мільйони гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році закінчився терміну дії договору, який давав його фермерському господарству право на обробіток понад 200 гектарів землі призначених для дослідних і навчальних цілей.

Незважаючи на це, у 2024 році він продовжував користуватися цими земельними ділянками – обробляти та засівати їх сільськогосподарськими культурами.

Для того, щоб «узаконити» свої протиправні дії, чоловік підроби договір, вказавши термін його закінчення кінець 2024 року. Зловмисника підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Вінницька обласна прокуратура. За клопотання прокурора судом накладено арешт на майно фермера з метою подальшого забезпечення відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування триває. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області