Депутат від забороненої ОПЗЖ заволодів ₴1,4 млн. бюджетних коштів, виділених на прибирання міста

Житомирською обласною прокуратурою спільно з УСБ України в області викрито злочинну схему заволодіння коштами Житомирської громади, організовану депутатом-керівником комунального підприємства із залученням головного інженера-адвоката та знайомого підприємця.

Відтак, усім трьом правопорушникам Житомирською обласною прокуратурою повідомлено про підозри за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також складання та використання підроблених офіційних документів, вчинені повторно, та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Прокурори встановили, що злочинну схему розробив керівник комунального підприємства – депутат (обирався від забороненої ОПЖЗ) Житомирської міськради.

До незаконної оборудки, крім головного інженера, залучив знайомого підприємця, який є співзасновником стоматологічної клініки.

Оголосивши тендер з прибирання та вивезення негабаритного сміття на умовах субпідряду, підозрювані склали тендерну документацію, куди внесли недостовірні відомості про наявність у «стоматолога» спеціалізованої техніки і людських ресурсів для такої діяльності. При цьому, достовірно знали, щ о таких засобів у нього немає, та виконувати відповідні роботи він не буде.

Забезпечивши перемогу «підставного» бізнесмена у тендері, фактичні роботи із прибирання за вказівкою директора виконувалися працівниками та технікою очолюваного ним комунального підприємства.

Натомість підозрювані склали підроблену документацію про повне виконання умов договору підприємцем.

Після перерахування коштів за виконані роботи по договору на рахунок підприємця, «натхненник» злочинної схеми знімав їх особисто готівкою у відділенні банку.

Таку схему зловмисники прокрутили двічі, заволодівши 1,4 млн грн бюджетних коштів Житомирської територіальної громади.

Днями за місцем проживання, в авто та службових кабінетах підозрюваних проведено обшуки і вилучено готівку – гривні, долари США, євро в еквіваленті майже півмільйона гривень, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що стосуються обставин кримінального провадження.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Досудове розслідування проводить УСБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури