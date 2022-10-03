Депутата Херсонської облради судитимуть за державну зраду та колаборацію з окупантами

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно депутата Херсонської обласної ради, який в умовах військового часу перейшов на бік окупаційної влади Російської Федерації та зайняв посаду так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області».

Крім того, вказаній особі висунуто обвинувачення у створені незаконних правоохоронних органів під контролем представників окупаційної влади.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч.ч 5, 7 ст. 111-1 КК України.

Раніше вказаній особі повідомлялося про підозру за фактом вчинення державної зради у період воєнного стану та зайняття посади голови так званої «Херсонської митниці», створеної окупантами у м. Херсон.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження ГУ ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура