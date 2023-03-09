Депутата підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон за 3000 доларів

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив депутату однієї з міських рад області про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні через кордон військовозобов’язаних чоловіків з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обранець громади – лікар територіального медичного об’єднання – та двоє жителів міста Ковеля пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних та довідок військо-лікарських комісій щодо непридатності до несення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право виїзду за кордон.

Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 000 доларів США.

Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи.

Усім трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється їхня причетність до інших фактів переправлення ухилянтів за межі України.

Досудове розслідування – ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури