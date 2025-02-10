Депутата селищної ради на Київщині викрито в одержанні $1000 за вплив на членів виконкому

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї із селищних рад Київської області за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, депутат селищної ради отримав від підприємця Київщини 1000 доларів США. За ці кошти він обіцяв здійснити вплив на членів виконавчого комітету селищної ради щодо прийняття рішення про надання дозволу підприємцю на встановлення тимчасової споруди.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 240 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо його відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура