Депутата селищної ради судитимуть за незаконне заволодіння понад ₴800 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора підрядного підприємства — депутата Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.

За даними слідства, під час капітального ремонту вулиць у селі Гоголів та селищі Велика Димерка посадовець вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт.

Зокрема, він завищив показники з улаштування основ та покриттів, площі асфальтування і кількість використаного матеріалу. У результаті таких дій бюджету завдано збитків на суму понад 827 тис. грн.

Обвинуваченому інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура