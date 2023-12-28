Депутата Ужгородської міськради судитимуть за самовільне захоплення землі в центрі міста та ведення там будівництва

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Ужгородської міської ради за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

У ході слідства було встановлено, що обвинувачений, будучи директором приватного підприємства, неправомірно зайняв комунальну землю на пл. Шандора Петефі в обласному центрі. Надалі розпочав там будівельні роботи з істотним відхиленням від дозвільної та проєктної документації. Йдеться про реконструкцію будівлі громадської вбиральні під кав’ярню з магазином у центральній частині Ужгорода.

При цьому очільник підприємства вийшов за межі належної йому земельної ділянки та зайняв прилеглу територію загального користування, на якій самовільно збудовано підвальний поверх.

Те, що площа зведених будівель суттєво перевищує площу відведеної землі, підтвердили і проведені під час слідства експертизи.

Досудове розслідування здійснювало Ужгородське районне управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та обласного Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Закарпатська обласна прокуратура