Депутата з Охтирки увʼязнили на 15 років за держзраду

Охтирський міськрайонний суд Сумської області визнав Олександра Курпіля винним у державній зраді. Йому призначили 15 років тюремного покарання із конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 січня.

Курпіль був депутатом Охтирської районної ради VІІІ скликання. У перші дні російського вторгнення на Сущину він вступив у так звані «перемовини» з військовослужбовцями збройних РФ і почав їм допомагати.

З огляду на статус Курпіля працівники Тростянецької дільниці Охтирського РЕМ ПАТ «Сумиобленерго» і підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій мусили узгоджувати з ним виїзди своїх аварійних бригад.

Так, на початку березня 2022 року внаслідок обстрілів було пошкоджено підстанцію «Буймер» і без електричного живлення залишились села Білка та Станова Охтирського району. На території цих сіл було велике скупчення ворожої техніки та особового складу окупаційних військ. Російський військовий із Курпілем на «КАМАЗі» приїхали до дільниці обленерго і наказали ремонтникам приїхати і відновити подачу електрики. Авто з ремонтною бригадою супроводжував ворожий БМП, на якому зверху сиділи Курпіль і російський військовий.

У перших числах березня 2022-го Курпіля бачили біля кафе «Тростінка», як він із росіянами завантажував хліб до ворожого БМП. 16-17 березня 2022 він, нібито, відніс декілька буханок хліба до російського блокпосту.

Під час окупації депутат вів агітацію серед місцевого населення, щоб організувати «перемовини» з російськими військовими.

Курпіль був адміністратором групи в Facebook «Тростянець без обмежень» і писав там, що дійснював публікації, що охтирські «криворукі» обстрілюють житлові будинки, маючи на увазі українських військових, переконував, що потрібно домовлятися з російськими солдатами. розповідав, що домовився з росіянами про випічку хліба.

Одного разу Курпіль зняв відеозвернення на фоні людей, які стояли в черзі за гуманітаркою, він критикував мера, який втік із міста і з метою утвердження окупаційної влади спекулював на життєвих потребах населення, закликав «навести лад».

Курпілю 37 років. Депутатом Охтирської районної ради був обраний від партії «Наш край».

У судовому засіданні він вину не визнав і скористався правом не давати показань.

Свідки з числа місцевих жителів, включаючи мера Тростянця і секретаря міської ради, підтвердили, що цей депутат і до повномасштабного вторгнення мав проросійські погляди. Під час окупації неможливо було вільно пересуватися, були випадки, що росіяни розстрілювали машини з людьми, людей викрадали і катували. А Курпіль вільно ходив всюди, знімав фото і відео на телефон, писав у соцмережі. В інших місцевих жителів військові РФ мобільні телефони забирали. Одного разу вулицею їхав чорний автомобіль, вікно біля водія було опущене і свідок побачила за кермом Курпіля. Через 30-40 хвилин він повертався, їдучи в бік залізничного вокзалу і за ним їхала колона російської військової техніки, приблизно 150 одиниць важкої техніки, бензовози, камази.

Батько і сестра Курпіля і ще декілька свідків з числа його друзів стверджували, що ніколи не чули від нього проросійських закликів. Мовляв, Курпіль лише говорив, що треба піднімати всіх людей та працювати. Однак суд вважає, що свідки захисту не спростували обвинувачення, а навпаки підтвердили, що Курпіль підтримував контакт із російськими військовими, мав із ними певні домовленості

Ставлення Курпіля до окупантів підтверджується також його телефонними розмовами. Так, він виправдував дії росіян, які виганяли українських людей з власних домівок: «Ну як викидають — жестко кажуть, щоб боялись, щоб не розсусолювали, поняв? А щоб, ну налякують — будем і стрілять і кажуть, налякують (…) Кажуть, шоб лякались, боялись, шоб уходили. Не мішали, коректировки не скидували. Тактика така поняв?…».

Іншим разом Курпіль розповів по телефону, що зі знайомим ходив до військових РФ, які стояли на блокпосту під мостом і носив їм хліб: «Кажу, пішли візьмемо хоть буханку занесем. Пішли туди… Сидять перелякані, хліб жрали аж розривали його. Під мостом з Донбаса без нічого. З автоматами стоять — нема нічого, не каски, нічого, в трусах, носках. Їх кинули на постах шоб вони стояли». Далі Курпіль додає, що людям уже байдуже в Україні чи в Росії жити: «Аби затихло. Оцей патріотизм, він нікому не нужен».

Опинившись у слідчому ізоляторі, Курпіль, всупереч правилами, користувався мобільним телефоном. Систематично і неодноразово переглядав проросійські Telegram-канали, закрема «Брат Za брата», «Россия сейчас», «Путин в Тelegram». У червні 2022-го камеру СІЗО обшукали і вилучили мобільний телефон, захований у ліжку під подушкою.

На початку серпня 2022-го суд відпустив обвинуваченого під цілодобовий домашній арешт. Через тиждень камеру, в якій він утримувався, знову обшукали і знайшли мобільний телефон у схованці, під плиткою в підлозі. Увʼязнені повідомили, що телефоном користувався Курпіль. Після такого інциденту обвинуваченого повернули до слідчого ізолятора, де він перебуває понині.