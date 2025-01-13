Депутатів двох міськрад Львівщини викрили на отриманні 800 000 гривень «відкату»

Один із фігурантів лобіював інтереси певних комерційних структур, а другий забезпечував їхню перемогу в державних закупівлях. Винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру.

Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції, до корупційної схеми причетні депутати Старосамбірської та Яворівської міських рад області. Вони займались укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти.

Перший просував інтереси визначених комерційних структур, а другий, будучи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в торгах.

Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності поліцейські зафіксували факти отримання керівником відділу від свого колеги-депутата 275 000 та 546 000 гривень неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,6 млн гривень, 14,5 тис. доларів, 2,5 тис. євро, автомобіль, десятки банківських карток тощо.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри: депутату Яворівської міської ради за ч. 4 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди), а депутату Старосамбірської міськради за ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 та 8 років відповідно.

Депутату Яворівської міської ради – начальник відділу обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення 908 400 грн застави. Вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України