Депутатку міськради на Київщини підозрюють у зловживанні службовим становищем

Київською обласною прокуратурою повідомлено про підозру начальнику управління соціального захисту населення однієї з міських рад Київської області за фактом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь родичів (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що вказана особа, яка при цьому є депутатом вказаної ради, дізналася про наявність будинку, який мав перейти у комунальну власність, як відумерла спадщина і, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення встановленого порядку, не повідомила виконавчий комітет міськради про наявність даного об’єкта нерухомості, а оформила його за підробленими документами на члена своєї родини. Матеріальна шкода спричинена діями начальника управління становить майже півмільйона гривень.

Наразі посадовиці повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури