«Депутатський» теракт на Закарпатті: у лікарні помер поранений 55-річний чоловік

55-річний чоловік, поранений в результаті теракту на Закарпатті, помер у лікарні від важких поранень. Депутату, який кинув гранати, загрожує до 12 років ув’язнення за напад, в результаті якого постраждали 26 осіб.

Про це повідомляє “Суспільне Ужгород” із посиланням на джерела в лікарні, передає УНН.

За інформацією, помер 55-річний чоловік. Він був у реанімаційному відділенні у критичному стані. Зокрема — мав важкі ушкодження органів.

15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії — 26 людей постраждали. Цей момент потрапив на відео.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Депутат Керецьківської сільради, який підірвав там гранати, отримав підозру в організації теракту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

За даними місцевих медіа, гранати кинув депутат сільської ради від партії “Слуга народу” Сергій Батрин. Причини його вчинку невідомі.

На Закарпатті скликали термінове засідання ради оборони області після того, як депутат кинув гранату в сесійну залу.