Депутатці селищної ради, а нині псевдопосадовиці окупаційної «влади» у Новопскові повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За спільного процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури та Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури депутатці місцевої ради повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після російського вторгнення в Україну секретар та депутатка Новопсковської селищної ради на Старобільщині перейшла на бік ворога. У березні 2022 року вона добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою рф та обійняла посаду так званого «заступника голови адміністрації Новопсковського району лнр».

Наразі псевдопосадовиця виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганщини та підконтрольному рф.

За протиправні дії колаборантці загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського відділу

Старобільської окружної прокуратури)