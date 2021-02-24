Депутату міськради окупованого Шахтарська заочно повідомлено про підозру у співпраці з окупаційною владою РФ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури депутату Шахтарської міської ради Донецької області заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році 40-річний депутат почав співпрацювати з незаконними збройними формуваннями РФ, які окупували м. Шахтарськ. Зловмисник обіймав посади виконувача обов’язків «заместителя главы администрации города Шахтерска», а з 2019 року — «главы администрации города Шахтерска».

Підозрюваний видає та виконує накази і розпорядження, зокрема, у сфері оборони і перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих «податків» на користь окупаційної адміністрації. Активно поширює ідеї відокремлення Донецької області від України та самостійності «ДНР».

Досудове розслідування здійснюється співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури