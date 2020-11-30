Депутату селищної ради на Луганщині повідомлено про підозру в організації псевдореферендуму про т. зв. «ЛНР»

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив депутату Троїцької селищної ради Луганської області VII скликання про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, 11 травня 2014 року депутат взяла участь в організації та проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР» на території смт Троїцьке Луганської області.

Жінка здійснювала облік осіб, видавала «бюлетені», слідкувала за процесом та порядком голосування на «дільниці» – це входило до її обов’язків як «члена виборчої комісії».

Після проведення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи передали до «центральної виборчої комісії» для подальшого

проголошення самостійності «Луганської народної республіки».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється 3 управлінням Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво – управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури