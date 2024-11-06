Депутати-«слуги» пропонують державі оплатити те, що в неї було вкрадено? Законопроєкт, який шокує
Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене в держави майно
У жовтні у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт в інтересах забудовників (12089). Раніше «амністію дерибанникам» і карт-бланш владі на відчуження лісів, заповідників, ландшафтних парків, прибережних смуг пропонували після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк пропонують збільшити до 10. Що ж насправді криється під цією ідеєю та чи варто тривожитися, пояснив адвокат громадської ініціативи «Голка» в матеріалі для «Главкома».
Авторами нової ініціативи стали 20 нардепів, зокрема це ті ж «слуги народу» Ігор Фріс, Олександр Горобець, Сергій Бунін, які подавали вже згадані проєкти ще навесні. Проєкт 12089 екологічний комітет Верховної Ради має розглянути 7 листопада.
- чи підтримує таку ініціативу Верховний Суд;
- хто виграє в разі прийняття закону: забудовник чи держава;
- що чекає на ліси та узбережжя.
Зазначається, що ця законодавча ініціатива – не єдина, яку просувають лобісти забудовників у часи війни. Навесні у парламенті України зареєстровано низку законопроєктів в інтересах забудовників, які пропонують зокрема дати можливість змінювати цільове призначення ділянки, якщо містобудівна документація не внесена до земельного кадастру, а це майже вся територія України (11184). Тобто лобісти розгорнули доволі масштабну кампанію. Реєстрація цих проєктів у часі збіглася з інформаційною кампанією у ЗМІ бізнесу Ігоря Мазепи, який переконує, що претензії до бізнесу треба «обнулити».Tweet