Депутати-«слуги» пропонують державі оплатити те, що в неї було вкрадено? Законопроєкт, який шокує

Парламентські лобісти придумали, як легалізувати все незаконно відчужене в держави майно

У жовтні у Верховній Раді зареєстрували ще один законопроєкт в інтересах забудовників (12089). Раніше «амністію дерибанникам» і карт-бланш владі на відчуження лісів, заповідників, ландшафтних парків, прибережних смуг пропонували після п’яти років володіння майном (11185). Тепер же цей строк пропонують збільшити до 10. Що ж насправді криється під цією ідеєю та чи варто тривожитися, пояснив адвокат громадської ініціативи «Голка» в матеріалі для «Главкома».

Річ у тім, що держава чи місцева громада, якщо вирішить повернути собі цінне майно, то має покласти на рахунок суду ринкову вартість такого майна. Таким чином забудовник, якому вдалося отримати ділянку на узбережжі чи в лісі за заниженою ціною, чи взагалі безкоштовно, не просто поверне її громаді чи державі, а ще й має отримати чималі кошти.

Авторами нової ініціативи стали 20 нардепів, зокрема це ті ж «слуги народу» Ігор Фріс, Олександр Горобець, Сергій Бунін, які подавали вже згадані проєкти ще навесні. Проєкт 12089 екологічний комітет Верховної Ради має розглянути 7 листопада.

Aдвокат громадської ініціативи «Голка» пояснив:

чи підтримує таку ініціативу Верховний Суд;

хто виграє в разі прийняття закону: забудовник чи держава;

що чекає на ліси та узбережжя.

Зазначається, що ця законодавча ініціатива – не єдина, яку просувають лобісти забудовників у часи війни. Навесні у парламенті України зареєстровано низку законопроєктів в інтересах забудовників, які пропонують зокрема дати можливість змінювати цільове призначення ділянки, якщо містобудівна документація не внесена до земельного кадастру, а це майже вся територія України (11184). Тобто лобісти розгорнули доволі масштабну кампанію. Реєстрація цих проєктів у часі збіглася з інформаційною кампанією у ЗМІ бізнесу Ігоря Мазепи, який переконує, що претензії до бізнесу треба «обнулити».