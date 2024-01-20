Держава компенсує 14,5 мільйонів, вилучені під виглядом «злодійського общака» і поцуплені в АРМА

Печерський райсуд Києва задовольнив позов про стягнення 14,5 мільйонів гривень матеріальної шкоди, завданої органами державної влади.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на рішення від 18 грудня, яке оприлюдинили 16 січня.

За змістом позову, 1 квітня 2020 року бізнесмен Парубець уклав із братом нардепа 9 скликання Сергієм Кісільовим договір про співробітництво, передавши 500 тисяч доларів США для забезпечення початкових робіт та проведення переговорів щодо придбання земельної ділянки. Передачу грошей засвідчили розпискою і Кісільов помістив їх в орендований банківський сейф VIP відділення Приватбанку.

22 травня 2020-го сейф обшукали співробітники Головного слідчого управління Нацполіції у кримінальній справі кримінального авторитета Андря Недзельського. Із сейфу вилучили понад 400 тисяч доларів суд арештував їх як так званий «общак» — фонд взаємодопомоги в злодійському середовищі і передав в управління Нацагентству з управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Адвокат Парубця оскаржував арешт, кажучи, що гроші Недзельському не належать, але рішення про їх повернення не виконувалися і дуже скоро судді поновлювали арешт. У грудні 2021-го старший слідчий в особливо важливих справах повідомила, що Парубець може отримати тільки 5860 доларів, оскільки ще за рік до цього АРМА перерахувала 395 тисяч доларів і 3 тисячі доларів процентів із цієї суми деякому Ігорю Королю, який представився їх власником. Гроші Королю виплатили на підставі судової ухвали, котра виявилась підробленою, і сьогодні цей факт розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України.

Наприкінці 2022 року Парубець подав позов проти держави, вимагаючи компенсації втрачених коштів.

У березні 2023-го представник Офісу генерального прокурора подав до суду пояснення, що позивач не підтвердив доказами, що кошти, які вилучені з банківського сейфу Кісільова, належать саме йому. Водночас Кісільов подав до суду заяву, що вимоги Парубця підтримує.

Представник Національної поліції посилалась на те, відсутній причинно-наслідковий звʼязок між діями їх посадових осіб та завданою позивачу шкодою. Співробітник АРМА просив відмовити у задоволенні позову.

У травні 2023-го Святошинський райсуд міста Києва визнав, що громадянин Король отримав гроші безпідставно і ухвалив стягнути з нього цю суму на користь АРМА. Сам Король у засіданні не був і рішення виносилося заочно.

Аналізуючи обставини справи, суд визнав вимоги Парубця законними і ухалив стягнути з держави 395 тисяч доларів, що на день предʼявлення позову становить 14,46 млн грн. У частині моральної шкоди суд відмовив, визнавши, що бізнесмен не довів своїх душевних страждань.

Станом на 19 січня інформація про подачу апеляції на це рішення відсутня.

Із 2021 році у звʼязку з розтратою 400 тисяч доларів підозрюваними стали адвокати Оксана Серокурова й Денис Сердюк, а також керівники АРМА — т.в.о. голови Віталій Сигидин, заступник голови Володимир Павленко, начальник управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі, начальник 1 відділу Управління менеджменту активів АРМА Єгор Сігарьов. Сьомий підозрюваний — Ігор Король, фіктивний власник, на чий рахунок АРМА повернула гроші.

Влітку 2022-го досудове розслідування про заволодіння «общаком» офіційно завершили. 22 томи матеріалів справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам.