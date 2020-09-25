Державі повернуто лісову ділянку на території Іванківського району площею понад 103 га вартістю майже ₴190 млн. 

За позовом Броварської місцевої прокуратури Київської області рішенням Господарського суду Київської області визнано незаконними та скасовано наказ Головного управління Держгеокадастру у Київській області та рішення приватного нотаріуса, на підставі яких, незаконно вибула з державної власності земельна ділянка площею понад 103 га вартістю майже 190 млн грн, до складу якої входили і землі лісогосподарського призначення.

Встановлено, що у 2016 році приватним нотаріусом зареєстровано за Держгеокадастром земельну ділянку площею понад 103 га, як землі сільськогосподарського призначення. Після цього, на підставі наказу Держгеокадастру у 2018 році віднесено вказану земельну ділянку до земель запасу сільськогосподарського призначення на території Термахівської сільської ради Іванківського району.

Однак, спірна земельна ділянка частково сформована за рахунок земель лісогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні ДП «Іванківське лісове господарство», яке не надавало згоду на їх вилучення. Також зміна цільового призначення землі не проводилась.

Реагуючи на виявлені порушення вимог земельного та лісового законодавства, Броварською місцевою прокуратурою пред’явлено позовну заяву, з доводами якої і погодився суд.

Пресслужба Київської обласної прокуратури