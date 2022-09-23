Державна зрада – суд дозволив заарештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт двх міністрів часів президентства Віктора Януковича, яким раніше було оголошено підозру у держзраді та оголошено у розшук.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем’єр-міністром України погодили продовження терміну перебування в Криму російського чорноморського флоту. Йдеться про так звані «харкіські угоди».

«Внаслідок таких дій у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування чф рф на території України. Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння чорноморського флоту росії, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України», — йдеться у повідомленні.

Наразі підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України. Рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їхньої екстрадиції.

В ОГ, посилаючись на ст. 62 Конституції України, не називають прізвищ колишніх вископосадовців, бо «особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в суді».

Проте відомо, що у зазначені роки посади міністрів закордонних справ та юстиції України обіймали Костянтин Грищенко (з 11 березня 2010 до 24 грудня 2012) та Олександр Лавринович (з 11 березня 2010 до 4 червня 2013) відповідно.

Нагадаємо, що за цією же статтею підозру було оголошено й колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»