Державна зрада та участь у терористичній організації – на Полтавщині заочно судитимуть ексзаступника начальника відділу Управління СБУ в Донецькій області

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Донецькій області за вчинення державної зради та участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, у 2014 році чоловік, будучи діючим офіцером Служби безпеки України, вступив до «Батальйону «Восток» терористичної організації «Донецька народна республіка», у складі якого воював проти Збройних сил України. Також він забезпечував передачу зброї, боєприпасів та матеріалів особових справ співробітників української спецслужби ФСБ РФ.

У подальшому фігурант прийняв громадянство РФ та перейшов на службу до одного з підрозділів Управління ФСБ РФ в Криму.

У зв’язку з перебуванням обвинуваченого на тимчасово непідконтрольній українській владі території, слідчі дії стосовно нього здійснювалися Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури