Державний реєстратор незаконно позбавив закарпатців помешкань

Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із сільських рад Хустського району за фактом позбавлення закарпатців права власності на належне їм нерухоме майно.

Слідством встановлено, що протягом 2018-2019 рр. посадовець, використовуючи заздалегідь виготовлені та підроблені офіційні документи щодо реєстрації права власності на предмет іпотеки, зареєстрував за кредитними установами право власності на 4 об’єкти нерухомості. Йдеться про квартири та житлові будинки з належними до них надвірними спорудами, розташовані в Ужгороді. При цьому громадяни, які в них проживали, про незаконні дії реєстратора навіть не знали.

Так, посадовець здійснив перереєстрацію вказаних об’єктів, загальна вартість яких – понад 10 млн грн. При цьому, він порушив вимоги Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», відповідно до якого нерухоме житло, яке є предметом іпотеки, не може бути примусово стягнене.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч . 3 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Хустського районного суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури