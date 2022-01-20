Державного реєстратора підозрюють у причетності до незаконного заволодіння квартирою у Львові

Зловмисника, чиновника однієї з райдержадміністрацій у Львівській області, викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у 2020 році державний реєстратор, з метою одержання неправомірної вигоди, підробив заяву щодо реєстрації права власності на квартиру у Львові та в подальшому, використовуючи підроблені документи, безпідставно зареєстрував право власності на помешкання за зловмисником, котрий, заволодівши квартирою, одразу продав її, привласнивши більше 1 мільйона 200 тисяч гривень. При цьому квартира на момент здійснення незаконної оборудки мала законного власника.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області