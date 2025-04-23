Держінспектор Департаменту ресурсів КМДА за $15000 погодився «не помітити» на орендованій землі будівлю, парковку та футбольне поле

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру посадовцю Департаменту земельних ресурсів КМДА в одержанні грошей від орендаря земельної ділянки (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що підприємець, який орендував земельну ділянку комунальної власності, звернувся до Київської міської ради щодо поновлення договору оренди, строк якого невдовзі спливав.

Після цього, державний інспектор Департаменту ресурсів КМДА провів обстеження земельної ділянки та констатував, що її використовують не за цільовим призначенням, що є перешкодою для поновлення договору оренди. Згідно з договором, на орендованій землі чоловік не мав права нічого будувати та огороджувати цю територію. Натомість на орендованій ділянці з’явилось футбольне поле, парковка зі шлагбаумом та нежитлове приміщення.

Розуміючи можливі негативні наслідки таких результатів обстеження, підозрюваний під час спілкування з представником орендаря висловив вимогу надати йому 15 000 доларів США за те, щоб він не зазначав в акті обстеження виявлених порушень. Також посадовець пообіцяв сприяти наданню Департаментом рекомендацій Київраді поновити договір оренди цієї землі.

Під час передачі грошей державного інспектора затримали в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Пресслужба Київської міської прокуратури