Держреєстратор незаконно зареєстрував право власності на квартиру вартістю майже ₴600 тис.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру державному реєстратору за фактом зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року до державного реєстратора звернулось товариство із заявою про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану у м. Харків.

Державний реєстратор незаконно зареєстрував та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про перехід права власності за товариством на квартиру, яка перебувала в іпотеці.

На момент укладення іпотечного договору законодавцем не передбачалось можливості передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання лише за умови наявності застереження в іпотечному договорі, а відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Таким чином, підозрюваний протиправно позбавив фізичну особу права власності, чим завдав матеріальну шкоду на суму майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури