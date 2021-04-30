Держреєстратора обвинувачують у незаконному скасуванні арешту підприємства з метою отримання хабаря

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом незаконного скасування арешту на майно підприємства (ч. 1 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до державного реєстратора юридичних та фізичних осіб – підприємців управління «ЦНАП» однієї із міських рад Запорізької області звернулася невстановлена особа, з пропозицією здійснення незаконної реєстраційної дії, а саме безпідставного скасування арешту столичного підприємства, накладеного на підставі рішення суду.

З метою отримання неправомірної вигоди, держреєстратор безпідставно вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про скасування заборони вчинення реєстраційних дій (арешту). Зазначивши при цьому ухвалу одного з районних судів столиці, яка в дійсності ніколи не виносилася.

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора створено можливість для вчинення наступних реєстраційних дій щодо незаконної зміни керівника столичного підприємства та, як наслідок, заподіяння матеріальної шкоди у розмірі 250 тисяч гривень.

Тривалий час підозрюваний переховувався від правоохоронців у іншому регіоні України під прикриттям начебто захворювання на COVID-19. У зв’язку із цим був оголошений у розшук та в подальшому затриманий.

Наразі співробітниками Оболонської окружної прокуратури міста Києва та поліції виконано вимоги ст. 290 КПК України та скеровано обвинувальний до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинений злочин обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років.

Крім того, прокурором у кримінальному провадженні виділені матеріали в окремі провадження відносно невстановлених осіб, досудове розслідування у яких триває.

Київська міська прокуратура