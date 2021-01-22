Держреєстратора підозрюють у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад ₴5,5 млн.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру державному реєстратору за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2020 року до однієї з районних державних адміністрацій звернувся представник товариства з обмеженою відповідальністю із заявою про державну реєстрацію прав на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Сумській м. Харкова. Зазначені приміщення належать на праві власності іншій компанії.

Державний реєстратор здійснив необхідну перевірку та встановив, що подані документи не відповідають відомостям, що містяться державних реєстрах, а також наявність чинної заборони та арешту, зареєстрованих на підставі ухвали суду.

Незважаючи на підстави для відмови у проведенні державної реєстрації прав, державний реєстратор здійснив реєстрацію прав на нежитлові приміщення за ТОВ і таким чином протиправно позбавив компанію права власності, чим завдав матеріальну шкоду на суму понад 5,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Харківського районного управління поліції № 1, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури