Держреєстратора та ще одну особу підозрюють у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад ₴2,7 млн.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру державному реєстратору за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України), та чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2017 року до державного реєстратора звернувся чоловік із заявою про державну реєстрацію прав на гаражні бокси, розташовані у м. Харків, які на праві власності належали районному учбовому спортивно-технічному центру Товариства сприяння обороні України м. Харкова. При цьому чоловік не надав жодних правовстановлюючих документів на вказану нерухомість.



Незважаючи на підстави для відмови у проведенні державної реєстрації прав через відсутність документів у чоловіка, що підтверджують право власності, державний реєстратор здійснив реєстрацію прав на нежитлові приміщення та протиправно позбавив учбовий центр права власності, чим завдав матеріальну шкоду на суму майже 1,5 млн грн.

Крім цього, за аналогічною схемою у квітні 2017 року державним реєстратором здійснено реєстрацію права власності на нежитлові приміщення підвалу одного з житлових будинків у м. Харкові за тим самим чоловіком, чим завдано шкоди територіальній громаді м. Харкова на суму понад 1,2 млн грн.

22 вересня 2021 року державному реєстратору повідомлено про підозру.

24 вересня 2021 року повідомлено про підозру чоловіку.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Державному реєстратору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, що інкримінована чоловіку, передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури