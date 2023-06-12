Держреєстраторку, яка незаконно змінила власника підприємства, засудили до 3 років ув’язнення

Державну реєстраторку відділу реєстрації Мирноградської міської ради Донецької області визнали винною у службовій недбалості.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 2 червня.

У липні 2019-го обвинувачена зареєструвала зміну власника цілісного майнового комплексу фермерського господарства з вартістю активів 122 мільйони гривень. Вона зробила це на підставі документів, поданих покупцем, зокрема, договору купівлі-продажу, не посвідченого нотаріально, а також рішення про виключення зі складу засновників попереднього власника та зміни юридичної адреси і затвердження статуту в новій редакції.

Як потім виявилося, за місяць до реєстрації цих змін попередній власник загинув при дивних обставинах. Син загиблого припускав, що це вбивство чи доведення до самогубства з метою рейдерського захоплення підприємства. Він також категорично заперечував, що батько міг продати підприємство.

19 березня 2019-го, коли нібито підписаний договір, власник наспраді їздив у справах до Дніпра і з ним увесь день була головний бухгалтер, яка говорила, що ніякий договір не підписувався. Новий власник співробітникам підприємства не був відомий.

У судовому засіданні цей чоловік стверджував, що у березні 2019-го він та покійний уклали договір купівлі-продажу фермерського) господарства. Договір був посвідчений на товарній біржі, а не нотаріально, через високу вартість нотаріальних послуг. Юристи запевнили його, що посвідчення договору на товарній біржі буде достатнім. У договорі чітко прописали, що він може бути розірваний в односторонньому порядку до 1 липня 2019 року. Оскільки ніхто договір не розірвав, гроші ніхто не повернув, то свідок приїхав до Мирноградського ЦНАПу, щоб зареєструвати договір купівлі-продажу. Скільки покупець заплатив за підпримство у вироку не зазначається.

Держреєстраторка свою вину не визнала. Вона вважала, що договір купівлі-продажу, уладений на товарній біржі, не вимагає нотаріального посвідчення.

Комісія з розгляду скарг Міністерства юстиції дійшла висновку, що державний реєстратор мала відмовити у реєстраційних діях. А саме через невідповідність сплаченого адміністративного збору (580 гривень замість 602 гривні) і через відсутність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Без нотаріального посвідчення договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу фермерського господарства є нікчемним

Трохи більше, як через місяць, Мінʼюст реєстраційні дії скасував і майно було повернуто потерпілому.

Суд переконався, що обвинувачена не мала права реєструвати зміну власника підприємства.

У предʼявленому обвинуваченні йшлося, що жінка мала умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями державного реєстратора і діяла умисно, незаконно, з метою одержання неправомірної вигоди,

Але наявність такого умислу доказами не підтверджується. Тому суд перекваліфікував дії обвинуваченої зі зловживання пованоженнями державного реєстратора (ч.3 ст. 365-2 КК) на службову недбалість зі спричиненням тяжких наслідків (ч.2 ст. 367 КК).

Жінку засудили до 3 років увʼязнення зі штрафом 4250 гривень і забороною на 2 роки обіймати посади державного реєстратора чи займатися діяльністю, повʼязаною з державною реєстрацією прав.