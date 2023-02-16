Держслужбовиця очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська та організовувала оформлення російських паспортів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 32-річній жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, будучи головним спеціалістом Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, перейшла на бік ворога. Наприкінці травня минулого року вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ, а через декілька тижнів стала «начальником».

Псевдопосадовиця здійснювала прийом документів для оформлення громадянства РФ, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Крім того, зрадниця займалась й іншими питаннями, пов’язаними з отриманням російського громадянства. Насамперед, керувала роботою підлеглих працівників щодо перекладу документів на російську мову, розгляду звернень, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію держави-агресора.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура