Держвиконавця, який одержав хабар від боржника, взято під варту та відсторонено від займаної посади

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управління ГУНП у Вінницькій області повідомлено про підозру старшому державному виконавцю відділу виконавчої служби одного з районів Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

За даними слідства, 30-річний посадовець пообіцяв боржникові зняти тимчасові обмеження у праві керування транспортними засобами, у виїзді за межі України та виключення його з Єдиного реєстру боржників, що б дало чоловікові змогу незаконно перетнути державний кордон України. Свої «послуги» він оцінив у 35 тис. грн.

Слідчим суддею задоволені клопотання слідчого, погоджені прокурором, та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 214 тис. грн і відсторонено від займаної посади.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури