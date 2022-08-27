Держвиконавиця змінила анкетні дані, що дозволило боржнику уникнути сплати до бюджету ₴200 тис. 

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру старшій державній виконавиці Ковпаківського відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області за фактом несанкціонованих змін інформації шляхом зловживання своїми повноваженнями.

За даними слідства, підозрюваною вирішувалось питання щодо стягнення з боржника виконавчого збору та витрат виконавчого провадження на користь стягувача в розмірі майже 200 тис. грн. Діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, виконавиця внесла зміни в систему виконавчого провадження, зокрема змінила одну літеру в прізвищі боржника та одну цифру в його ідентифікаційному коді. Відтак з офіційних установ отримала відповідь про відсутність наявної інформації щодо джерел доходів боржника.

Посилаючись на те, що виявлення рахунків, доходів, рухомого та нерухомого майна боржника виявились безрезультатними, повернула виконавчі документи стягувачу. Боржник у свою чергу обумовлену суму так і не заплатив.

Оскільки строк пред’явлення виконавчого документу на даний час сплинув, державному бюджету завдано збитків на загальну суму майже 200 тис. грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями державного виконавця, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним державним інтересам) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що завдало значної шкоди) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура