Держзрадник готувався очолити окупаційні органи влади, натомість проведе 15 років за ґратами
За принципової позиції прокурорів Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок жителю Запоріжжя, якому інкримінували державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Найближчі 15 років він проведе за ґратами, крім того у чоловіка конфіскують майно.
Так, прокурори довели, що завербований спецслужбами рф запоріжець, маючи амбіції очолити окупаційні органи влади у випадку захоплення росіянами міста Запоріжжя, активно долучився до підривної діяльності.
Агент фсб регулярно збирав та передавав ворогу розвіддані. Крім того, зловмисник ще й виконував роль коригувальника вогню. Державного зрадника затримали у серпні 2022 року і відтоді він перебуває під вартою.
У серпні цього року суд визнав чоловіка винним, але його захисник оскаржив це рішення в суді апеляційної інстанції. Проте, Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, залишив вирок без змін – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратуриTweet