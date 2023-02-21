Держзрадник облаштовував разом з російськими окупантами вогневі позиції на Херсонщині

Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинення вказаного злочину фігуранту загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Встановлено, що під час тимчасової окупації Калинівської селищної громади Бериславського району 48-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога та активно співпрацював із російськими військовослужбовцями: повідомляв про громадян, які були учасниками самооборони, мали зброю та могли протидіяти ворогу, брав участь у незаконних обшуках.

У травні він здав російським загарбникам та бойовикам так званої «днр» місцевого мешканця, син якого був членом місцевої самооборони. Окупанти утримували чоловіка у підвалі, били, катували електрошокером. Так вони змушували його зізнатися у співпраці зі Збройними силами України і вимагали гроші.

Також зрадник допоміг військовослужбовцям військ рф не потрапити в оточення та уникнути полону – він вивів екіпаж російського БТР, який вийшов із ладу, з села Калинівське Херсонської області у напрямку Каховської ГЕС, оминаючи позиції українських захисників.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили 3 бойові гранати та боєприпаси.

За вчинення вказаного злочину фігуранту загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Національна поліція України