Деснянський суд столиці призначив жінці покарання за зберігання наркотиків та організацію наркопритону

Правоохоронці виявили та вилучили у квартирі фігурантки приладдя для вживання заборонених засобів, а також канабіс і амфетамін. За вчинене правопорушення суд призначив їй чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, у травні цього року працівники карного розшуку відділу поліції №2 Деснянського управління поліції задокументували протиправну діяльність 31-річної місцевої мешканки. Жінка у власній оселі на вулиці Закревського не лише зберігала заборонені речовини, а й організувала наркопритон.

У ході досудового розслідування поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили приладдя для вживання заборонених засобів та наркотичні речовини. Після проведення експертизи було встановлено, що це –канабіс та амфетамін.

Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотиків, а також за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України – організація та утримання місць для їх виготовлення. Вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисницю визнано винною та засуджено до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Відділ комунікації поліції Києва