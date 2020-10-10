Деснянський суд столиці засудив домашнього насильника до півроку в’язниці

Чоловік систематично нецензурно ображав та погрожував фізичною розправою рідній матері.

Нагадаємо, киянка поскаржилася до поліції на свого сина, з яким вона проживає вдвох у квартирі на вулиці Закревського. Чоловік в стані алкогольного сп’яніння нецензурно ображає її та погрожує розправою.

Правоохоронці зібрали докази вини 44 – річного киянина та поставили на відповідний облік. За систематичне вчинення домашнього насильства слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України та оголосили чоловіку про підозру.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до шести місяців арешту.

Відділ комунікації поліції Києва