Деснянський суд Києва направив чоловіка, який вчиняв домашнє насильство, на проходження програми для кривдників

Правоохоронці довели, що киянин скоїв адміністративне правопорушення відносно своєї дружини у присутності 4-річного сина. За вчинене суд стягнув з правопорушника штраф та направив його на програму з корекції поведінки терміном три місяці.

До чергової частини Деснянського управління поліції Києва надійшов виклик від 32-річної киянки, яка повідомила про домашнє насильство. Заявниця розповіла, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов за місцем проживання на вулиці Сержа Лифаря та вчинив сварку.

Як розповів інспектор сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Деснянського управління поліції Максим Мойсієнко, для встановлення обставин на адресу негайно прибула мобільна група, яка вжила заходів реагування:

«33-річний киянин у ході словесного конфлікту кричав, словесно ображав та вдарив дружину рукою по обличчю. Свідком такої поведінки батька був син подружжя, 2019 року народження».

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели профілактичну бесіду з кривдником та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

«Ми зібрали матеріали адміністративного правопорушення та направили їх до Деснянського районного суду. Так, враховуючи високий рівень ризику повторного вчинення домашнього насильства та з метою корекції насильницької поведінки у приватних відносинах у сім’ї, суд призначив чоловікові штраф та направив чоловіка на проходження програми для кривдників строком три місяці», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва