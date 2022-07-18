Деснянський суд столиці призначив чоловіку покарання за розбійний напад

Фігурант під виглядом працівника соціальної служби зайшов до помешкання, побив власника та забрав з оселі техніку. За вчинене правопорушення суд призначив йому сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у грудні минулого року до оперативного чергового Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на квартиру на вулиці Каштановій. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Правоохоронці встановили, що правопорушник зайшов до помешкання киянина під виглядом працівника соціальної служби. Дані зловмисник накинувся на господаря оселі з кулаками, а коли потерпілий впав, забрав з квартири два фотоапарати, два мобільні телефони та самокат. Завдяки проведеним оперативно-пошуковим заходам працівники кримінальної поліції Деснянського управління поліції встановили підозрюваного у Голосіївському районі столиці. Ним виявився раніше не судимий 26-річний киянин.

У ході досудового розслідування правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили частину речей заявника та повернули їх. Провівши необхідні слідчі дії поліцейські повідомили фігуранту про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Своїми діями фігурант спричинив потерпілому матеріальної шкоди на 52 тисячі гривень. Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло, чоловіку призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією

майна.

Відділ комунікації поліції Києва