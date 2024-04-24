Деснянський суд столиці засудив киянина за жорстоке вбивство співмешканки

Чоловік ножем наніс 23 удари потерпілій. Від отриманих травм жінка померла. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що їй зателефонувала донька і просила про допомогу: киянка розповіла матері, що знайомий зачинив її у квартирі та наносить ножові поранення. На місце події негайно прибули правоохоронці, які зламали двері та увійшли до оселі.

У спальні правоохоронці виявили тіло 47-річної місцевої мешканки з колото-різаними ранами. Як з’ясували поліцейські, потерпіла з чоловіком вживали алкогольні напої та під час застілля між ними виник конфлікт. Порушник з ножем накинувся на жінку та почав наносити їй удари, остання лише встигла зателефонувати матері та попросити про допомогу.

У ході досудового розслідування, слідчі провели всі необхідні експертизи, та встановили, що чоловік наніс 23 удари ножем у верхню частину тіла співмешканки. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва слідчі повідомили 54-річному киянину про підозру.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, зловмиснику призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва