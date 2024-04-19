Деснянський суд столиці засудив організаторку Інтернет-крамниці з продажу наркотиків

У зловмисниці слідчі вилучили майже кілограм наркотичних та психотропних речовин. За скоєне киянка п’ять років проведе за гратами.

У квітні минулого року співробітники столичного управління боротьби зі злочинністю спільно зі слідчими Деснянського управління поліції викрили двох мешканців житлового масиву Троєщина у міжрегіональному збуті наркотиків.

Правоохоронці затримали чоловіка у відділенні пошти, під час відправки чергової партії наркотиків. Згодом, слідчі викрили організаторку Інтернет-крамниці з продажу канабісу, амфетаміну та солей Альфа PVP. За місцем її мешкання було вилучено майже кілограм наркотиків та інші докази протиправної діяльності.

Тоді киянці, 1998 року народження, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. По завершенню досудового розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Днями, вирком Деснянського районного суду міста Києва жінку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення. Суд врахував пом’якшуючі обставини, серед яких те, що обвинувачена має на утриманні дитину 2022 року народження та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна.

Відносно іншого фігуранта судовий розгляд ще триває.

Відділ комунікації поліції Києва