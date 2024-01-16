Дев’ять потерпілих та понад ₴40 тис. збитків: жителя Одещини судитимуть за низку майнових злочинів

Правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Влітку 2023 року зловмисник, маючи непогашену судимість, скоїв кілька крадіжок із гаражних приміщень та нежитлового будинку у місті Балта. Предметами злочинного посягання стали велосипед, електричні будівельні інструменти, бензопили та мотокоси, акумулятор, набір гайкових ключів тощо.

Також у фігуранта були дві невдалі спроби обікрасти крамницю у селі Білене та приватний будинок у Балті. В першому випадку йому перешкодив власник магазину, а в другому – служба охорони та поліцейські, які прибули після спрацювання в оселі сигналізації.

Своїми діями правопорушник заподіяв збитків дев’ятьом потерпілим на суму більш ніж 40 тис. грн.

«Майже все викрадене майно поліцейські вилучили і на підставі зібраних доказів під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, поєднаному з проникненням у житло та інше приміщення, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, а також у незакінченому замаху на той самий злочин. Ці правопорушення кваліфікуються за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини