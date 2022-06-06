Дев’ять з половиною років ув’язнення отримав хмельничанин за крадіжки та утримання наркопритону

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 36-річного хмельничанина у крадіжках в особливо великих розмірах та утриманні місця для незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою (ч. ч. 3, 5 ст. 185, ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України).



Протягом тривалого часу місцевий житель проникав до житлових будинків садового товариства на території Давидковецької сільської ради та викрадав різноманітні речі, ювелірні вироби та гроші.



Загалом зловмисник викрав майна на суму понад 700 тис грн.

Окрім того, він надавав своє помешкання для незаконного вживання наркотиків і психотропних речовин.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду чоловіка засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, окрім житла.

Також зловмисник сплатить майже 1 млн грн завданої потерпілим матеріальної та моральної шкоди.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури