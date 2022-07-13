Дев’ятикласника, який жорстоко вбив жінку, засуджено до 8 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 14-річного школяра у вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Подія сталась 14 лютого цього року у м. Дунаївці. Тіло 55-річної жінки знайшли поблизу смітника.

Слідством встановлено, що ввечері вона вживала алкоголь із знайомим чоловіком та його сином. Після того, як батько ліг спати, між юнаком та загиблою виник конфлікт, під час якого він побив жінку пательнею і дерев’яною кухонною качалкою та пішов з дому.

Хлопця затримали наступного дня. Він зізнався у скоєному і відзначив, що побив жінку, бо вона без дозволу взяла його цигарки та нібито намагалась вкрасти мобільний телефон батька.

Вироком Дунаєвецького районного суду неповнолітнього засуджено до 8 років позбавлення волі. Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури