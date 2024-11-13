Деякі нардепи «відмивають» незаконно зароблені гроші через гральний бізнес ‒ Южаніна

Вона поскаржилася на відсутність системи державного адміністрування у цьому бізнесі.

Низка народних депутатів України можуть використовувати гральний бізнес для легалізації доходів, із яких не сплачені податки.

Таку думку в етері телеканалу “КИЇВ24” висловила депутатка від фракції “Європейська Солідарність” та членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона зазначила, що частина депутатів декларує виграші в легалізованих казино, що може бути способом приховати незаконно отримані доходи.

За словами Южаніної, наразі немає системи державного адміністрування грошового обігу в цій сфері, що спричиняє ризики для державного бюджету та сприяє можливій тінізації доходів через азартні ігри.

Нагадаємо, 2020 року держава легалізувала гральний бізнес. Але замість створення цивілізованої індустрії з прозорими правилами, контрольованим оподаткуванням і захистом людей від агресивної індустрії ми отримали абсолютно непрозорий, максимально токсичний, наповнений хаосом та незрозуміло ким контрольований ринок. Який, за даними НБУ, щороку вибиває з кишень українців близько 200 мільярдів гривень. // Дзеркало тижня