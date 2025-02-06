Дезертир, який на замовлення російської розвідки вчиняв диверсії на залізниці, отримав нову підозру

Служба безпеки в жовтні 2024року затримала агента воєнної розвідки рф, який коригував повітряні удари ворога по Вінницькій та Сумській областях.

За даними слідства, зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні минулого року самовільно залишив місце служби.

Шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру).

Російський спецслужбіст запропонував дезертиру «легкі» гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою воєнної розвідки рф, фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини, фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для «звіту» перед російським куратором.

Також зловмисник погодився вчинити підпали релейних шаф аби завадити руху поїздів Укрзалізниці на ділянках, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.

Після виявлення та узгодження з «куратором» потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини.

Одну з таких релейних шаф на Вінниччині фігурант намагався підпалити кілька разів, а загоряння знімав на камеру мобільного телефону для «звітності» перед російським куратором.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили зраднику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Управління СБ України у Вінницькій області