ДФС Київщини викрила ряд компаній в кримінальних правопорушеннях у зовнішньоекономічній сфері 

Слідчими ГУ ДФС у Київській області за оперативним супроводженням ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування припинили діяльність «центру мінімізації

митних платежів».

Податкова міліція викрила організовану групу осіб, які за рахунок використання реквізитів підконтрольних підприємств-нерезидентів та

підконтрольних підприємств-імпортерів, розробили схему по ухиленню від сплати митних платежів та податків.

Під час митного оформлення різноманітних імпортних товарів (здебільш сантехнічних виробів та керамічної плитки) учасники групи здійснювали внесення недостовірних відомостей стосовно вартості, ваги та кількості товарів до інвойсів від підконтрольних підприємств – нерезидентів, при цьому ціни на імпортовану продукцію занижувались не менше ніж у ​10-15 разів. За період 2020-2021 років, порушники здійснили близько ​185 митних оформлень. Орієнтовна сума імпортних операцій склала ​понад 150 млн грн.

Ввезений та розмитнений товар реалізовувався за готівковий рахунок в магазинах або по безготівковому розрахунку через «інтернет» по ціні – завищеною у декілька разів, від ціни фактичного придбання та без відображення цих операцій в офіційному бухгалтерському обліку.

У подальшому, організатори схеми, з метою ухилення від сплати податків при реалізації товарів, використовували групу підконтрольних ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та ряд підконтрольних підприємств.

У свою чергу, підконтрольні СГД, формували фіктивний податковий кредит для підприємств реального сектору економіки та підприємств, які підконтрольні транзитно-конвертаційним групам без відповідної реалізації товару.

Вказані дії призвели до ненадходження в державний бюджет України коштів в сумі понад 20 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків магазинів, офісних, житлових та складських приміщень, податкова міліція ДФС виявила: печатки та установчі документи компаній нерезидентів, оригінали документів щодо вартості імпортованих товарів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, документи фінансово-господарського характеру та грошові кошти на загальну суму еквівалентну майже 4 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській області