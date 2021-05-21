Ділки ввозили транспортні засоби з РФ і змінювали номери — на Харківщині вилучено 14 автомобілів

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Дергачівська окружна прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом заміни ідентифікаційних номерів автомобілів без дозволу відповідних органів (ст. 290 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Харківської області в обхід пропускних пунктів ввозили на територію України з Російської Федерації  транспортні засоби без проведення відповідних процедур розмитнення та реєстрації, що є порушенням вимог чинного законодавства. У подальшому реєстраційні номерні знаки змінювали для їх подальшої експлуатації на території України.

21 травня цього року Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області спільно з працівниками відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а також співробітниками Харківського прикордонного загону проведено обшуки на території сіл Липці та Циркуни.

У ході обшуків виявлено та вилучено 14 автомобілів з номерами інших автівок.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи та вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

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