Ділки дарують і продають 5 неіснуючих будинків і землю на березі озера «Заплавне» у Дарницькому районі столиці

Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з п’ятьма позовами, в яких вимагає скасувати реєстрацію права власності на неіснуючі житлові будинки, скасувати реєстрацію земельних ділянок, а також повернути територіальній громаді столиці ці земельні ділянки площею 0,5 га. Йдеться про ділянки по вул. Березневій у Дарницькому районі столиці в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне»

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2021 років було здійснено протиправну реєстрацію права власності на 5 житлових будинків, які начебто розташовані на березі озера. Насправді таких будинків не існує, правовстановлюючі документи на них відсутні, адреси об’єктам нерухомості у встановленому порядку не присвоювалися.

Попри це зазначені «будинки» стали предметом договорів дарування та купівлі-продажу, а також під ними сформовані та зареєстровані земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери. Такі дії свідчать про підготовку власників «нерухомості» до подальшого отримання прав на земельні ділянки.

Наразі Дарницький районний суд міста Києва задовольнив один з п’яти позовів прокуратури та скасував право власності не неіснуючий будинок та реєстрацію ділянки під ним. Ще чотири позови перебувають на розгляді суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури