«Ділки» фіктивно реалізовували зерно, а після викриття повернули у бюджет понад ₴9 млн.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згадані особи, протягом певного періоду, здійснювали фінансово-господарські операції з реалізації зернової продукції (пшениці, ячменю, кукурудзи) на адресу іншого суб’єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності». При цьому постачальник не здійснював реєстрацію податкових накладних на реалізацію зернових та не відображав відомості про прибуток підприємства.

У результаті таких дій, службові особи товариства умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн грн. В межах досудового розслідування детективи також отримали висновок економічного дослідження, який підтверджує факт ухилення товариством сплати податку.

За результатами виявленого порушення та встановленої суми завданих державі збитків, службові особи товариства погодилися із встановленим порушенням та здійснили погашення завданих державі збитків, а саме виконали оплату в розмірі понад 9 млн грн.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення передбаченого ч. 3 cт. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. // УНН