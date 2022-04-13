Дільничні офіцери поліції затримали наркозбувача у Шевченківському районі столиці

Під час поверхневого огляду у зловмисника правоохоронці вилучили 16 згортків з речовиною альфа-PVP. Крім того, у ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання чоловіка поліцейські вилучили пакети з кристалоподібною речовиною блакитного кольору та понад 150 пігулок «екстазі». За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході відпрацювання Шевченківського району дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками затримали чоловіка, який підозрюється у збуті наркотичних речовин на території столиці. Під час поверхневого огляду у зловмисника правоохоронці вилучили 16 згортків з речовиною альфа-PVP.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, слідчі провели невідкладний обшуку за місцем мешкання фігуранта:

«Ми встановили, що зловмисник зберігав заборонені речовини з метою подальшого збуту шляхом розкладання закладок. Крім того, він повідомив, що працює на Інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у телеграм-каналі. У ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання чоловіка вичвлено та вилучено 5 великих поліетиленових пакетів з кристалоподібною речовиною блакитного кольору, 6 поліетиленових пакетів зі 169 пігулками «екстазі», 20 пакунків з кристалоподібною речовиною білого кольору, 21 згорток з речовиною альфа-PVP та електронні ваги».

Наркоділка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — житель міста Києва, 1984 року народження, який раніше вже потрапляв у поле зору поліцейських за аналогічне правопорушення.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва